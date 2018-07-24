ألقت السلطات الروسية اليوم الاثنين القبض على ستة حراس بسجن بمدينة ياروسلافل بعد انتشار فيديو يظهر تناوبهم على تعذيب أحد المسجونين العام الماضي.
شاهد: القبض على ستة حراس لتعذيبهم سجينا في روسيا
شاهد: القبض على ستة حراس لتعذيبهم سجينا في روسيا
ونشرت جريدة نوفايا غازيتا الفيديو الذي يمتد لمعشر دقائق ويظهر فيه ما لا يقل عن 10 حراس أثناء ركلهم للمسجون وضربهم لع باستخدام آلة حادة.
ويقول حقوقيون روس إن التعذيب بالسجون في البلاد هو تقليد ممنهج الاتباع وهو ما تنفيه السلطات الروسية.
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وقال المحققون بالسجن إنهم فتحوا تحقيقا أثبت تورط الحراس في تعذيب المتهم مما أدى لإلقاء القبض عليهم بتهمة إساءة استغلال سلطاتهم.
وأضاف بيان المحققين أنهم ما زالوا يعملون من اجل التوصل لبقية الحراس الذين ظهروا بالفيديو الذي كشف القصية.