سوريا: مقتل قائد الطائرة الحربية التي أسقطتها إسرائيل فوق الجولان

ذكر مصدر غير سوري مقرب من دمشق أن قائد طائرة حربية سورية أسقطتها إسرائيل يوم الثلاثاء قتل وأن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية قرب هضبة الجولان المحتلة.

وأكدت إسرائيل إنها أسقطت طائرة سورية عبرت إلى هضبة الجولان التي تحتلها، لكن دمشق ذكرت إن الطائرة تعرضت لإطلاق نار لدى مشاركتها في طلعات جوية ضد مقاتلي المعارضة داخل سوريا، دون أن تحدد ما إذا كانت الطائرة تم إسقاطها.