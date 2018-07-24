سوريا: مقتل قائد الطائرة الحربية التي أسقطتها إسرائيل فوق الجولان

ذكر مصدر غير سوري مقرب من دمشق أن قائد طائرة حربية سورية أسقطتها إسرائيل يوم الثلاثاء قتل وأن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية قرب هضبة الجولان المحتلة.
وأكدت إسرائيل إنها أسقطت طائرة سورية عبرت إلى هضبة الجولان التي تحتلها، لكن دمشق ذكرت إن الطائرة تعرضت لإطلاق نار لدى مشاركتها في طلعات جوية ضد مقاتلي المعارضة داخل سوريا، دون أن تحدد ما إذا كانت الطائرة تم إسقاطها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطائرة الحربية السورية التي أسقطتها إسرائيل فوق هضبة الجولان "انتهكت على نحو جسيم" اتفاق نزع السلاح في الهضبة الاستراتيجية المبرم عام 1974 والذي تراقبه الأمم المتحدة.
وأضاف نتنياهو في بيان :"قواتنا قامت بالعمل المناسب... نشدد على ضرورة احترام سوريا الشديد لاتفاق فصل القوات بيننا وبينهم".
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وصعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ أسابيع على حدود هضبة الجولان حيث اتخذت القوات الإسرائيلية وضع التأهب مع اقتراب قوات الحكومة السورية من منطقة الحدود لإحكام سيطرتها على أراض في قبضة المعارضة.
ودوت صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال يومين في هضبة الجولان المحتلة حيث رأى شهود أثر صاروخين في السماء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخين من طراز باترويت لاعتراض طائرة سوخوي سورية بعد أن قطعت مسافة كيلومترين داخل مجال جوي تسيطر عليه إسرائيل رغم تحذيرها.