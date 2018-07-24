زوج ممثلة إباحية زعمت إقامة علاقة مع ترامب يتهمها بالزنا

أقام زوج الممثلة الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز، التي زعمت إقامة علاقة جنسية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية من أجل طلاقهما متهما إياها بالزنا.
وقام الزوج غليندون كرين بالتقدم إلى محكمة بمقاطعة كاوفمان بولاية تكساس الأمريكية بطلب الطلاق زاعما خيانة زوجته له كما طلب من المحكمة حق الوصاية الفردي لابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات.
كذلك يطالب كرين بحصة مالية من ثروة وممتلكات دانييلز.
واشتهرت دانييلز بادعائها إقامة علاقة جنسية بدونالد ترامب عام 2006 كما قالت إن محامي الرئيس الأمريكي دفع لها مبلغ 130 ألف دولار مقابل صمتها عن الإعلان عن العلاقة خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب عام 2016.
وعلى الرغم من نفي ترامب للعلاقة إلا أن محامية مايكل كوهين اعترف بدفع المبلغ لدانييلز ولكنه نفى أن يكون الأمر قد تم بطلب من أو بمعرفة الرئيس الأمريكي.
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