سوريا وإيران على جدول لقاء لافروف-نتانياهو

خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ العلاقات الثنائية بين إسرائيل وروسيا مهمة للغاية في هذه المرحلة حيث أعرب عن تقديره لتصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب حول أمن إسرائيل خلال القمة الأخيرة بينهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وحضر لقاء نتانياهو-لافروف شخصيات رفيعة المستوى عن الجانبين الإسرائيلي والروسي على غرار رئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غراسيموف حيث تمّ التطرق إلى الملف الإيراني والأوضاع في سوريا. وشارك في اللقاء عن الجانب الإسرائيلي كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

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وأشارت وسائل إعلام عديدة إلى أنّ الزيارة التي قام بها الوفد الروسي إلى إسرائيل جاءت بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث وصل الوفد الروسي إلى تل أبيب مساء الاثنين في زيارة مفاجئة وخاطفة تأتي على خلفية التطورات في الجنوب السوري واستعادة الجيش السوري سيطرته على المناطق المتاخمة لخط وقف إطلاق النار في الجولان.

وفي هذا الشأن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الروس يصفون الاجتماع بالعاجل والمهم جدا"، مشيرة إلى أنّ هدف الحكومة الإسرائيلية يكمن في إعادة العمل باتفاقية العام 1974 لفصل القوات وعدم تقييد حرية عمل إسرائيل في سوريا، وإبعاد إيران 80 كيلومترا عن الجنوب السوري.

أمّا موقع "والاه" الإسرائيلي، فقد أكد أنّ اجتماع نتانياهو بحضور ليبرمان وأيزنكوت مع لافروف وغراسيموف هو استمرار للاتصالات التي يجريها نتنياهو مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية في الأسبوعين الأخيرين بشأن التسوية في جنوب سوريا.