شاهد: ترسيم 11 من فتية الكهف ومدربهم رهبانا بوذيين

شارك فتية الكهف التايلنديين الثلاثاء 24 يوليو / تموز شمال البلاد، في مراسم بوذية تحضيرا لأن يصبحوا رهبانا تحت التدريب.
وصلى 11 طفلا ومدربهم في أماكن مقدسة أثرية وقدموا المشروبات والحلويات للأرواح، في حين لم يشاركهم صديقهم الثاني عشر كونه لا يتبع للديانة البوذية.
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وأشغل الفتية ومدربهم شموعا صفراء في معبد (وات برا تات دوي واو) بمنطقة ماي ساي بإقليم تشيانج راي.
ووُضعت صوان مليئة بالحلوى والفاكهة والمشروبات أمام تماثيل بوذا الملفوفة بقماش ذهبي لامع.
وقال مسؤولو تشيانغ راي في بيان يوم الأحد إن الفتية سيعيشون كرهبان لمدة تسعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء.
ومع مدربهم سيحلقون شعرهم مساء يوم الثلاثاء قبل بدء مراسم الترسيم الأساسية يوم الأربعاء.
من جهته بارشون براتساكول حاكم مقاطعة شيانغ راي ألمح إلى أنه سيتم تحضير الأولاد لكي يصبحوا بوذيين مبتدئين، في حين سيتم اختيار المدرب البالغ من العمر 25 سنة كراهب.
يذكر أن من تقاليد البوذيين في تايلاند أن يدخل الذكور في حياة الرهبنة، في احدى مراحل حياتهم.