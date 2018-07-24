شاهد : العثور على "طرزان الأمازون" بعد 22 عاماً من إبادة قبيلته

انتشرت لقطات مصورة تُظهر رجلاً يُقال إنه آخر الناجين من إحدى القبائل في الأمازون.
وطالبت منظمة " Survival International " الحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية القبائل المعزولة في غابات الأمازون.
وقالت المنظمة على حسابها في تويتر : " هذا الرجل هو الناجي الأخير من أفراد قبيلته، لكنه ليس وحيداً في الغابة : هناك فلاحون يعيشون بقربه ولا شيء أفضل لهم من التخلص من منه.... نحن نكافح في كل العالم لحماية القبائل المعزولة".
وتم نشر القطات المصورة من قبل وكالة " Brazil's National Indian Foundation " . وعلى الرغم من أن تاريخ الصور يعود لعام 2011، أكدت الوكالة أنها تتبعت آثار الرجل وأنه ما يزال على قيد الحياة.
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ويعتقد الخبراء أن هذا الرجل عاش وحيداً لمدة 22 عاماً بعد أن تم قتل جميع افراد قبيلته من قبل أصحاب الأراضي .
وقالت الوكالة إن الرجل يعتمد على الصيد وتناول الثمار من أجل البقاء حياً وأكدت أنه رفض جميع أشكال التواصل مع الآخرين.