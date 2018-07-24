زعيم أوسيتيا الجنوبية يجتمع بالأسد في سوريا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) إن زعيم منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة عن جورجيا وتدعمها روسيا اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم الاثنين 23 يوليو / تموز.
وأشارت سانا إلى أن زعيم أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف يقوم بزيارة لسوريا تستغرق ثلاثة أيام، وذلك بعد شهرين من اعتراف دمشق باستقلالها عن جورجيا.
وانفصلت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا بعد حروب في مطلع التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ونشبت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا بسبب المنطقتين في أغسطس آب عام 2008، واعترفت روسيا التي انتصرت قواتها باستقلال المنطقتين.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
مساعد سابق لترامب يؤسس حركة تسعى للقضاء على الاتحاد الأوروبي
كيف تجاوب الألمان مع اعتزال أوزيل المنتخب الألماني؟
إسرائيل ترفض عرضاً روسياً لإبقاء قوات إيران بعيداً عن الجولان
وفي مايو أيار انضمت سوريا إلى نيكاراجوا وفنزويلا وناورو في الاعتراف بالمنطقتين كبلدين مستقلين. وقالت جورجيا، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إن العملية الروسية كانت سيطرة سافرة على الأرض.
ويدين الأسد بالفضل في الكثير من انتصاراته على مقاتلي المعارضة للدعم العسكري الروسي منذ عام 2015 وعزز علاقاته السياسية والاقتصادية مع موسكو.
ونددت وزارة الخارجية الأمريكية باعتراف الحكومة السورية باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وساهمت واشنطن في تسليح وتدريب بعض جماعات المعارضة في الصراع السوري وطالبت بتنحي الأسد.