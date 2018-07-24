شعبية إيمانويل ماكرون في أدنى مستوى لها منذ عام

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة إبسوس الفرنسية أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تراجعت أربع نقاط في الشهر الحالي، لتبلغ النسبة الأكثر انخفاضاً منذ شهر أيلول / سبتمبر الفائت.

وتأتي نتيجة الاستطلاع في ظل "فضيحة ألكساندر بن علة"، الحارس الشخصي لماكرون، والتي أثارت جدالاً واسعاً في البلاد.