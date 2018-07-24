طوكيو تبحث عن حلول لمشكلة الحرارة قبل أولمبياد 2020

في الوقت الذي تتعرض فيه طوكيو لموجة حارة قياسية يبحث منظمو اولمبياد 2020 عن وسائل لمكافحة الحرارة عندما تنطلق البطولة بعد عامين.

ووصلت درجة الحرارة يوم الاثنين إلى 41.1 مئوية وهي معدلات قياسية وهو ما يزيد من مخاوف حدوث ذلك في 2020 والتسبب في فوضى في المنافسات والتأثير على صحة الرياضيين والجماهير.