ارتفاع حصيلة قتلى هجوم تورونتو والشرطة تكشف عن هوية القاتل

لا تزال مدينة تورونتو الكندية تحت وقع صدمة هجوم فجر الاثنين الذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، إضافة إلى منفذ الهجوم. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين. سكان المدينة وضعوا أكاليل من الزهور وعلقوا لافتات في مكان الحادث تمنوا خلالها أن يعمّ السلام في تورونتو والعالم.

وتواصل الشرطة الكندية التحقيق في الهجوم الذي لا تعرف حتى الآن دوافعه الحقيقية حيث تناشد السلطات الكندية أي شهود للمساعدة في التعرف على ملابساته، في ظلّ قلّة التفاصيل.