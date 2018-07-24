ارتفاع حصيلة قتلى هجوم تورونتو والشرطة تكشف عن هوية القاتل

لا تزال مدينة تورونتو الكندية تحت وقع صدمة هجوم فجر الاثنين الذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، إضافة إلى منفذ الهجوم. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين. سكان المدينة وضعوا أكاليل من الزهور وعلقوا لافتات في مكان الحادث تمنوا خلالها أن يعمّ السلام في تورونتو والعالم.
وتواصل الشرطة الكندية التحقيق في الهجوم الذي لا تعرف حتى الآن دوافعه الحقيقية حيث تناشد السلطات الكندية أي شهود للمساعدة في التعرف على ملابساته، في ظلّ قلّة التفاصيل.
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام كندية رجلا يحمل على ظهره حقيبة، قبل أن يتوقف ويسحب من حقيبته مسدسا ثم يبدأ في إطلاق النار. وأشار شهود عيان كانوا موجودين في مطاعم قريبة إلى أنهم سمعوا صوت إطلاق أكثر من 20 طلق ناري.
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وبعد التحريات الأولى أكدت شرطة مدينة تورونتو أنّ منفذ الهجوم المسلح، يدعى فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما، وحسب عائلته، فقد كان مصابا بالاكتئاب ويعاني من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته.
ويبدو أنّ مدينة تورونتو تشهد ارتفاعا حادا في أعمال العنف عن طريق استخدام الأسلحة النارية هذا العام. وأظهرت بيانات للشرطة منذ أيام أنّ عدد القتلى جراء أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 في المائة، ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13 في المائة، وفي هذا الشأن أشار رئيس بلدية تورونتو جون توري إلى أنّ المدينة تعاني من مشكلة أسلحة نارية إذ أنها متاحة بوفرة.
وقامت السلطات الكندية في مدينة تورونتو بنشر أكثر من مائتي شرطي اعتبارا من 20 يوليو-تموز في استجابة لسلسلة من عمليات إطلاق النار التي وقعت مؤخرا ويلقي مسؤولو المدينة بمسؤوليتها على عصابات إجرامية.