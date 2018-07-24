فيديو: توقف سباق فرنسا للدراجات بسبب احتجاجات مزارعين

أدت احتجاجات مزارعين إلى توقف المرحلة 16 من سباق فرنسا للدراجات اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز وذكرت تقارير اعلامية فرنسية وبريطانية انه تم القاء بآلات من القش على الطريق في المسافة الواقعة بين كاركاسون وبانييه دو ليشون وهو الطريق الذي يسلكه الدراجون.
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وذكرت الفرق المشاركة في السباق ووسائل اعلام فرنسية ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين لكن الأمر انتهى بتأثر المتسابقين بالغاز مما أدى لإيقاف السباق، ليتم استئنافه السباق بعد توقف لفترة قصيرة.