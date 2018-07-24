تونس ترفض طلب ألمانيا استعادة متشدد إسلامي يشتبه أنه كان حارس بن لادن

رفضت السلطة القضائية التونسية ترحيل متشدد إسلامي من مواطنيها، يشتبه بأنه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن، إلى ألمانيا التي سبق وأن سلمته لتونس حيث تعتزم الأجهزة القضائية التحقيق معه في اتهامات تتصل "بالإرهاب".

وكانت السلطات الألمانية رحلت رجلا عرفته باسم (سامي .ع) إلى بلده تونس منذ أسبوعين تقريبا، متجاهلة تحذيرات سياسيين في ألمانيا من احتمال تعرضه للتعذيب وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يسمح له بالبقاء وذلك قبل يوم واحد من ترحيله.