في برلين.. قوارب اللجوء المطاطية تتحول إلى حقائب

عندما خاطر عابد علي بحياته في قارب مطاطي في العام 2015 فارا من باكستان صوب أوروبا لم يخطر بباله قط أنه بعد ثلاثة أعوام سينتهي المطاف بهذا القارب إلى أن تصنع منه حقائب يد وظهر وأحذية رياضية في ورشة صغيرة بالعاصمة الألمانية برلين.

ويعمل علي، وهو خياط، مع منظمة ميميكري غير الهادفة للربح على الاستفادة من المطاط المصنوع منه القوارب التي يتركها لاجئون على شواطئ في اليونان بعد رحلة عبر تركيا غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر.