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إيطاليا

شاهد : جمال الأزهار الملونة في سهل كاستيلو تشيو الإيطالي

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شاهد : جمال الأزهار الملونة في سهل كاستيلو تشيو الإيطالي

شاهد : جمال الأزهار الملونة في سهل كاستيلو تشيو الإيطالي
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اكتسى سهل كاستيلوتشيو في إيطاليا بألوان الورود الزاهية الحمراء والصفراء والبنفسجية ليجذب بجمال منظره الكثير من السياح من جميع أنحاء العالم.

وغطت زهور الأقحوان وزهور الذرة مساحات شاسعة من السهل حيث تتم زراعة العدس.

وكان للمشهد خصوصية هذا العام بعد أن منع الجفاف الزهور من النمو العام الماضي. كما أجبر زلزال ضرب المنطقة عام 2016 الفلاحين إلى الانتقال إلى أماكن أخرى ولم يتمكنوا من زراعة العدس.

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وقرر راكب الدراجات باولو مازا زيارة كاستيلوتشيو لمساعدة المنطقة الجميلة التي ضربها الزلزال وقال إنه تأثر حقاً برؤية آثار الدمار بعينيه.

وللزهور هنا فوائد أخرى غير الزينة وتجميل المنظر، حيث تساعد في دعم نباتات العدس الهشة ومساعدتها على النمو.