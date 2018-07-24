اسقط الجيش الإسرائيلي اليوم الثللاثاء طائرة حربية روسية قالت الإذاعة الإسرائيلية إنها اخترقت مجالها الجوي بكيلومترين وحلقت فوق هضبة الجولان المحتلة.
شاهد: لحظة اعتراض صواريخ إسرائيلية لطائرة حربية سورية
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شاهد: لحظة اعتراض صواريخ إسرائيلية لطائرة حربية سورية
واستخدم الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت استهدفت طائرة سوخوي السورية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة اسقطت فوق هضبة الجولان لكنها ربما تحطمت على الجانب السوري من الحدود. أما الإعلام السوري فقد أذاع في الوقت نفسه أن الطائرة سقطت فوق صيدا الواقعة بوادي اليرموك التابع لمحافظة درعا السورية، وأضافت أنه تم اعتراضها أثناء تنفيذها غارات بالجنوب السوري.
وأسقطت صواريخ الدفاع الإسرائيلية طائرة مقاتلة سورية لدخولها حوالي ميل واحد إلى الأراضي الإسرائيلية في 24 يوليو، وفقا لما ذكرته قوات الدفاع الإسرائيلية.