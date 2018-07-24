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شاهد: طفل يهاجم رجال الشرطة لاعتقالهم والده

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شاهد: طفل يهاجم رجال الشرطة لاعتقالهم والده

الطفل أثناء هجومه على الشرطة
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رويترز
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لم يتمالك هذا الطفل الصغير نفسه لرؤية والده يُعتقل من قبل أفراد الشرطة، لاعتقاده بأنه بريء من التهم الموجهة إليه.

مقطع الفيديو والذي تقارب مدته الأربع دقائق صُور من خلال كاميرا شرطي مخفية في جورجيا بالولايات المتحدة، يظهر فيه الطفل وهو يصرخ ويهاجم رجال الشرطة بعد أن وضعوا والده في السيارة لاحتجازه، ليقوم شرطي بالسيطرة على الطفل وتكبيله بالأصفاد، حتى هدأ ليظهر وهو يودع والده في نهاية التسجيل.

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