شاهد: لحظة انهيار مبنى في إسطنبول بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت أمطارٌ غزيرة هطلت على مدينة إسطنبول التركية في إنزياحات أرضية أدت إلى انهيار مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق في شارع إيمراهور في حي توتلوس.
ومع بداية الانزياح الأرضي في حي توتلوس وقبل أن ينهار المبنى بشكل كامل حضرت الشرطة ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المكان وأغلقت الطرقات المؤدية إليه ومنعت المارة من الاقتراب.
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وقال مالك المبنى أمين إيرتورك إنهم حذروا السلطات بشأن بناء فندق في قطعة أرض مجاورة، قد تكون هي من تسببت في انهيار المبنى، غير أن رئيس البلدية بيوغلو أحمد مصباح دميركان قال إن المبنى المنهار بني عام 1994 ولم يكن قد حصل حينها على ترخيص البناء.