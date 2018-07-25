الفوز بجائزة "لوتو" بقمية 522 مليون دولار في كاليفورنيا الأميركية

قالت شركة "لوتو كاليفورنيا" إن شخصاً محظوظاً فاز "بالميغا مليون لوتري" (الجائزة الأميركية الكبرى) في ولاية كاليفورنيا يوم أمس، الثلاثاء.
ونشرت الشركة على حسابها على تويتر تغريدة أكّدت فيها أن ورقة لوتو فردية تمّ سحبها في كاليفورنيا فازت "بالميغا مليون لوتري" مقدّرة قيمة الجائزة بـ 522 مليون دولار.
وتتخطّى "الميغا مليون لوتري" حدود الولايات الأميركية إذ تُلعب في أكثر من ولاية ولذا غالباً ما تكون جوائزها المالية قيّمة جداً. وأتت الأرقام الورقة الفائزة كالتالي: 1، 2، 4، 19، 29، و20
وسيحصل الفائز على نحو 300 مليون دولار نقداً من أصل 500 مليون.
وقال مدير شركة "ميغا مليون لوتري" إن الجائزة الرابحة هي خامس أكبر الجوائز في تاريخ اللعبة وهنأ ولاية كاليفورنيا على الفوز بها هذه المرة.
وكانت ولاية أوهايو قد فازت بالجائزة الكبرى الماضية في شهر أيار / مايو وبلغت قيمتها 142 مليون دولار.
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صاحب متجر "إرني ليكوُرز" الذي باع البطاقة الرابحة بدا في غاية السعادة لأن متجره هو الذي باع البطاقة، وتوافد إليه الأقرباء والأصدقاء لتهنئته بالبيع,
وقال صاحب المتجر للصحافة المحلية التي توافدت إلى متجره "في الصباح اتصل بي أحد الموظفين وأبلغني بالنبأ فجئت إلى هنا بسرعة. أنا سعيد لأننا بعنا البطاقة الرابحة والآن ستتغيّر الأمور".