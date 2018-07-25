ذكرت وسائل إعلام رسمية أن انتحاريا فجر نفسه في مدينة السويداء بجنوب سوريا مما تسبب في سقوط 40 قتيلا على الأقل في هجوم قرب سوق في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
مقتل 40 شخصا في هجوم انتحاري في مدينة السويداء السورية
مقتل 40 شخصا في هجوم انتحاري في مدينة السويداء السورية
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن السلطات لاحقت وقتلت انتحاريين آخرين قبل أن يتمكنا من "تفجير نفسيهما".
وقال التلفزيون الرسمي إن مسلحين من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية هاجموا أيضا ثلاث قرى شمال شرقي السويداء مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية حصيلة رسمية بعدد القتلى والمصابين.
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجمات أدت إلى مقتل 32 شخصا في المجمل بينهم مدنيون ومسلحون في المدينة وريفها.
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا وإن القوات الحكومية اشتبكت مع مسلحين من الدولة الإسلامية شمال شرقي المدينة.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن القوات الجوية قصفت مخابئ المتشددين هناك بعد أن أحبط الجنود محاولة من المسلحين للتوغل في القرى الثلاث.