أطلقت شركة كابيفاي Cabify الاسبانية المختصة بخدمات التاكسي والنقل الخاص خدمتها الجديدة المسماة كابيفاي الجو Cabify Air في العاصمة المكسيكية، وذلك بالتعاون مع تطبيق فوم Voom الذي يعنى بحجز تاكسي طائرات مروحية.
شاهد: شركة كابيفاي تطلق خدمة المروحية التاكسي في العاصمة المكسيكية
شاهد: شركة كابيفاي تطلق خدمة المروحية التاكسي في العاصمة المكسيكية
وقال المدير العام لشركة "كابيفي مكسيكو" اليخاندرو سيسنييغا، إنه يتوقع أن تشهد خدمة كابيفاي الجو في المكسيك نموا سريعا بالمقارنة مع نسختها المستخدمة في البرازيل، وذلك نظرا لازمة المرور التي تعانيها العاصمة المكسيكية والتي تعتبر الأسوأ من نوعها في العالم.
وفي الوقت الحالي ، سيتم تقديم أربع وجهات نقل من المطارات الدولية في تولوكا ومكسيكو سيتي إلى أحياء مونتيس أورالز وإنترلومس في مكسيكو سيتي، مع خطة مستقبلية لزيادة مساحة الخدمة. وسيتمكن الركاب من حجز الرحلات الجوية مسبقا من مدة أسبوع إلى ساعة واحدة قبل الموعد. وتتراوح التكاليف بين 2500 و 5500 بيزو مكسيكي (من 132 إلى 291 دولار).
وبدأ تطبيق فروم التابع لشركة إيرباص الفرنسية بالعمل في العاصمة المكسيكية منذ آذار - مارس الماضي، وذلك بعد عام على وضعه في الخدمة في مدينة ساو باولو البرازيلية، التي تحتل المرتبة الثانية بالكثافة السكانية في القارات الأمريكية بعد مكسيكو سيتي. وقدمت الشركة 4000 رحلة طيران العام الماضي وتتوقع أن يرتفع عدد رحلاتها هذا العام خلال عملها في المكسيك التي لا يوجد فيها تطبيقات حجز طائرات الهليكوبتر من هذا النوع.
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وتنافس حركة المرور في العاصمة المكسيكية، التي تضم أكثر من 24 مليون شخص يعيشون في مركزها وفي الضواحي المحيطة بها، مدينتي بانكوك وجاكرتا بواقع كونهما الأسوأ في العالم مرورياً.
وتملك العديد من المدن الأوروبية والأمريكية خدمات نقل جوية مأجورة مماثلة. لكن المكسيك والبرازيل تتمتعان بميزة نسبية كونهما تملكان أكبر عدد من المروحيات للفرد الواحد في العالم.