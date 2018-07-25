رئيس كلارينت التنفيذي: التحديثات بشأن العلاقة مع سابك السعودية قد تتأخر

قال هاريولف كوتمان الرئيس التنفيذي لشركة كلارينت إنه من المحتمل تأخر الإعلان عن استراتيجية جديدة من المقرر أن تصدرها الشركة بشأن تحديث علاقاتها مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، نظرا لكون الوقت الذي يستغرقه الحصول على موافقات سلطات مكافحة الاحتكار بشأن شراء سابك 25 بالمئة من الشركة السويسرية، كان أطول من المتوقع.

وأشار كوتمان لرويترز يوم الأربعاء بعد إعلان الشركة السويسرية العاملة في إنتاج الكيماويات المتخصصة نتائج أعمال النصف الأول من 2018 إلى أن توقيت الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة بات غير مؤكد بعد طول انتظار. وكان من المخطط أن يصدر في أوائل سبتمبر - أيلول.