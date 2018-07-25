بوجديمون يغادر ألمانيا إلى بلجيكا ليواصل مشوار استقلال اقليم كاتالونيا

قال زعيم إقليم كتالونيا السابق كارلس بوجديمون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد في إسبانيا، يوم الأربعاء 25 يوليو / تموز إنه سيعود إلى بلجيكا قادما من ألمانيا لمواصلة حملته في سبيل استقلال الإقليم.

وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبيا لبوجديمون الأسبوع الماضي بعدما رفضت ألمانيا تسليمه بسبب إعلانه استقلال كتالونيا العام الماضي في خطوة اعتبرتها مدريد غير قانونية.