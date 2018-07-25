بوجديمون يغادر ألمانيا إلى بلجيكا ليواصل مشوار استقلال اقليم كاتالونيا

قال زعيم إقليم كتالونيا السابق كارلس بوجديمون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد في إسبانيا، يوم الأربعاء 25 يوليو / تموز إنه سيعود إلى بلجيكا قادما من ألمانيا لمواصلة حملته في سبيل استقلال الإقليم.
وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبيا لبوجديمون الأسبوع الماضي بعدما رفضت ألمانيا تسليمه بسبب إعلانه استقلال كتالونيا العام الماضي في خطوة اعتبرتها مدريد غير قانونية.
وقال بوجدمون إنه سيعود إلى بروكسل بصحبة أسرته يوم السبت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في برلين "الكل يعلم أن الأمر لم يعد شأنا إسبانيا داخليا" مضيفا أن حملة الاستقلال التي سيمضي فيها من بلجيكا اتخذت منحى أوروبيا.
وكان بوجدمون في برلين بانتظار أمر تسليمه بعدما اعتقلته السلطات الألمانية في مارس آذار أثناء عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.
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وستة من وزراء حكومة بوجديمون السابقين مسجونون بتهم التمرد بينما يعيش بودجمون وعدد آخر من الوزراء في عدة دول أوروبية حيث نجحوا حتى الآن في الإفلات من محاولات إسبانيا لإعادتهم.
وقضت محكمة ألمانية قبل أسبوع بإمكانية تسليم بوجديمون (55 عاما) إلى إسبانيا لمحاكمته في تهمة منفصلة بإساءة استخدام المال العام لكن ليس تهمة التمرد. ووفقا للقوانين الأوروبية، فإن ذلك يعني أن إسبانيا لم يعد بوسعها محاكمة بوجديمون بتهمة التمرد في حالة استكمال إجراءات تسليمه.
وحكم عليه بالسجن 25 سنة، لكن هذا الحكم يسقط بعد 20 عاما، بحسب القانون الإسباني، ويعلق بوجديمون على هذه هذه النقطة:"لا أعرف إن كان علي انتظار 20 عاما لكي أعود إلى إسبانيا من جديد، لكنني اعلم تماما أنني لن أنتظر كل هذا الوقت".