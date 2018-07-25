شركة فيسبوك تتعهد برفع معاييرها الأمنية الرقمية استعدادا للانتخابات الأمريكية

قال مسؤولون في شركة فيسبوك إن الشركة تستخدم مجموعة من التقنيات الرقمية والبرمجيات مثل الذكاء الاصطناعي للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب خداعية ومعلومات كاذبة بهدف التأثير على الرأي العام.

وقال المسؤولون للصحفيين في إفادة عبر الهاتف أمس الثلاثاء إنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر - تشرين الثاني، لكنهم أحجموا عن التصريح عما إذا كانوا قد كشفوا بالفعل عن أي عملية من هذا النوع.