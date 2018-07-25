اتهام 5 رجال بالاعتداء على صبي بريطاني بحمض الأسيد

قالت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء إنها وجهت الاتهام رسميا إلى خمسة رجال في اعتداء يشتبه أنه بمادة حارقة حمض الأسيد على صبي عمره ثلاث سنوات في مدينة ورسيستر بانجلترا.
وقالت شرطة وست ميرسيا في بيان إن الرجال الخمسة اتهموا "بالتآمر لإلحاق أذى جسدي خطير".
وأضافت الشرطة أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة يوم الأربعاء.
وكان قد تم نقل الصبي إلى المستشفى مصابا بحروق خطيرة في ذراعه ووجه بعد الحادث الذي وقع عند متجر في ورسيستر بوسط انجلترا يوم السبت الماضي.
وقالت الشرطة "تم إخراجه من المستشفى لكن التداعيات طويلة الأمد لإصابته ليست معروفة في الوقت الراهن".
إقرأ المزيد على يورونيوز: