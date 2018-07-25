رضوان فايد ينجح في الفرار مجددا من الشرطة الفرنسية

بعد مطاردة فاشلة لسيارة من نوع "رينو" قامت بها الشرطة الفرنسية يوم أمس، الثلاثاء، في مقاطعة فال دواز شمال العاصمة باريس، قامت وحدة خاصة تابعة لوحدة مكافحة الجريمة بتفتيش السيارة التي تركها سائقاها وفرّا منها باتجاه مجهول.
وعثر في داخل الآلية على مواد يشك في أنها مواد متفجرة، وصواعق ولوحات قيادة مزوّرة، وتشير أدلة التحقيق المتوفر حتى الآن إلى تورّط رضوان فايد في المسألة.
وقامت الشرطة بإقفال المركز التجاري (أوشان) في منطقة سارسيل، حيث أوقف الفاران سيارة الرينو، ويقوم مختبر تابع لوحدة نزع الألغام بتحليل المواد التي تمّ العثور عليها للتأكد ممّا إذا كانت مواداً متفجرة.
وبحسب ما نشرته صحيفة لوباريسان، تظهر صور كاميرات المراقبة التي وضعت في موقف المركز التجاري شخصاً تعتقد الشرطة أنه رضوان فايد، المجرم المحكوم الذي فرّ من السجن بالطوافة في أوّل تموز / يوليو الجاري.
وأكّد مصدر متابع للتحقيق للصحيفة نفسها أن "رضوان فايد ظهر في شرائط الفيديو ولكن لا دليل حسيّاً حتّى الساعة يمكن أن يدينه".
وسيتابع القضاء المختص هذه العملية وفي حال إثبات تورّط فايد في عملية نقل المتفجرات ومخالفة أوامر الشرطة، ستوّجه إليه مجموعة من التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة عشر سنوات.
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وكان فايد قد تمّ تهريبه من سجن فرنسي حيث كان يقضي عقوبة سجن طويلة بعد إدانته بالسطو وقتل شرطية في العام 2010. وتمّت عملية التهريب في بداية الشهر الحالي، وجرت عبر استعمال الهليكوبتر.