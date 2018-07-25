رضوان فايد ينجح في الفرار مجددا من الشرطة الفرنسية

بعد مطاردة فاشلة لسيارة من نوع "رينو" قامت بها الشرطة الفرنسية يوم أمس، الثلاثاء، في مقاطعة فال دواز شمال العاصمة باريس، قامت وحدة خاصة تابعة لوحدة مكافحة الجريمة بتفتيش السيارة التي تركها سائقاها وفرّا منها باتجاه مجهول.

وعثر في داخل الآلية على مواد يشك في أنها مواد متفجرة، وصواعق ولوحات قيادة مزوّرة، وتشير أدلة التحقيق المتوفر حتى الآن إلى تورّط رضوان فايد في المسألة.