رئيس وزراء قطر السابق يدعو للتعايش مع إيران وضاحي خلفان يرد

دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى التعايش السلمي بين الدول العربية وإيران، تصريحه جاء ضمن تغريدات أطلقها على حسابه في تويتر، الثلاثاء 24 يوليو / تموز.
وألمح بن جاسم في تغريدته الأولى بأن دول المنطقة لم تتوقع أن تتفق إيران مع الغرب، إلا أن الجميع فوجئ بالاتفاق النووي، والذي أيدته دول مجلس التعاون الخليجي لاحقا، وتسعى إلى كسره حاليا في ظل التصعيد الأمريكي ضد إيران حاليا.
وتابع في تغريدته الثانية بأنه قد تجد دول المنطقة نفسها من جديد أمام اتفاق آخر، ستضطر لقبوله أيضا، لذا طالب هنا بضرورة التأني والاعتراف بإيران كدولة جارة، وشدد على ضرورة التفاوض معها لإيجاد أرضية مشتركة بينها وبين دول المنطقة.
ونصح في تغريدته الأخيرة بضرورة الاتعاظ من الماضي.
تغريدات بن جاسم لم تمر دون رد من ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، حيث وصف حمد بن جاسم بالسياسي المفلس، ملمحا إلى أن إيران هي من ترفض التعايش السلمي.