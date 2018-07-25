بالفيديو: كيف يتعامل الألمان مع موجة الحر التي تجتاح البلاد؟

أجبرت موجة الحر التي تشهدها أوروبا الوسطى على إغلاق مطار هانوفر شمالي ألمانيا يوم أمس، قبل أن يعاود عمله اليوم في السادسة والنصف صباحاً بحسب ما ذكرته وكالات إعلامية ألمانية.

وتستمر موجة الحرّ في ألمانيا هذا الأربعاء، حيث بلغت درجات الحرارة حد 32 درجة مئوية في العاصمة برلين، وأدّت إلى أضرار زراعية وأضرار في البنى التحتية والطرقات.

ويحاول السياح والألمان التعامل مع الحرّ غير المعتاد بطرق مختلفة.