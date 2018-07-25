بالفيديو: كيف يتعامل الألمان مع موجة الحر التي تجتاح البلاد؟

أجبرت موجة الحر التي تشهدها أوروبا الوسطى على إغلاق مطار هانوفر شمالي ألمانيا يوم أمس، قبل أن يعاود عمله اليوم في السادسة والنصف صباحاً بحسب ما ذكرته وكالات إعلامية ألمانية.
وتستمر موجة الحرّ في ألمانيا هذا الأربعاء، حيث بلغت درجات الحرارة حد 32 درجة مئوية في العاصمة برلين، وأدّت إلى أضرار زراعية وأضرار في البنى التحتية والطرقات.
ويحاول السياح والألمان التعامل مع الحرّ غير المعتاد بطرق مختلفة.
المشاة فضلوا الجلوس في الفيء، فيما اختار البعض استعمال المراوح في بيوتهم. أمّا الذين تجبرهم الأعمال على التحرك، فحملوا قوارير المياه الباردة معهم.
وفيما يأمل بعض الألمان، بشكل ميؤوس منه، في تساقط المطر لعلّه يخفف وطأة الحرارة، عبّر بعض زائري برلين عن سعادتهم بأشعة الشمس غير الاعتيادية.
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وذكرت دويتشه فيله أن أغلب البيوت والمدارس والمكاتب الألمانية لا تتمتع بأجهزة للتبريد ما يزيد مشكلة الحر تعقيداً، كما نقلت دعوة الخبراء للسكان الألمانيين بتغطية رؤوسهم والخروج من العمل باكراً.
وتعمل البلديات الألمانية على إنعاش الحدائق والساحات عبر ريّها بالماء بطريقة متواصلة. وتقول مصالح الأرصاد الجوية الألمانية إن درجات الحرارة ستستمرّ في الصعود إلى آخر هذا الأسبوع، قبل حدوث عواصف.