إيران تسابق أزمتها الاقتصادية

عينت الحكومة الإيرانية مديراً جديداً للمصرف المركزي الإيراني ورئيساً لمنظمة الإدارة والتخطيط بدلاً من الرئيس الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تداعٍ اقتصادي وهبوط في قيمة العملة المحلية تسببا في خروج احتجاجات عامة.

ويتعرض الرئيس حسن روحاني لضغوط متزايدة من المتشددين لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي. وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.

وتشير خطوة تعيين المسؤوليْن الجديديْن إلى أن روحاني، الذي يتحدث كثيراً عن النجاحات الاقتصادية التي تحققها إدارته، يعترف بالحاجة إلى تغيير من أجل إخماد الانتقادات وتهدئة الاحتجاجات المستمرة.