قال متحدث باسم مستشفى إن انفجارا كان قد استهدف سيارة فان تابعة للشرطة أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا في مدينة كويتا بشمال غرب باكستان يوم الأربعاء في الوقت الذي بدأت فيه البلاد التصويت لاختيار حكومة جديدة.
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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير كويتا بباكستان الذي أودى بحياة 20 شخصا
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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير كويتا بباكستان الذي أودى بحياة 20 شخصا
وقال شاهد من رويترز إن الانفجار وقع قرب أحد مراكز الاقتراع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان ولكن لم يتضح ما إذا كان التصويت قد تعطل.
وقال وسيم بايج، وهو متحدث باسم مستشفى في كويتا، لرويترز "تم نقل أكثر من 20 جثة و28 مصابا إلى مستشفيات مدنية".
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مركبة للشرطة متفحمة يحيط بها مسؤولون أمنيون.
وقالت قناة سماء التلفزيونية إن عدد القتلى 20 وإن "انتحاريا" نفذ الهجوم. وذكرت قناة جيو أن 22 شخصا قتلوا.
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