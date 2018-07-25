نشر تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء صورا لما قال إنها جثة قائد طائرة حربية سورية تقول إسرائيل إنها أسقطتها بعد أن دخلت مجال هضبة الجولان المحتلة.
داعش ينشر صورا لما يقول إنها جثة طيار سوري
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داعش ينشر صورا لما يقول إنها جثة طيار سوري
ونشر التنظيم أربع صور تظهر إحداها جثة مشوهة وثلاث قطع من المعدن منها ما لا يزال مشتعلا على وكالة ناشر للأنباء التابعة له. ولم يتسن بعد التحقق من صحة الصور.
وقالت إسرائيل إنها أسقطت الطائرة الحربية السورية بعد أن عبرت المجال الجوي إلى هضبة الجولان المحتلة أمس الثلاثاء. لكن دمشق قالت إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء مشاركتها في طلعة جوية ضد مقاتلي المعارضة داخل سوريا.
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