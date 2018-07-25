محكمة بريطانية تجبر امرأة على البقاء متزوجة حتى 2020

قضت محكمة بريطانية بأن تبقى إحدى السيدات متزوجة حتى العام 2020 بعدما حكم قضاة بأنّ عليها إثبات "تصرّف زوجها بطريقة غير عقلانية" كي تتمكن من الطلاق منه.

وتقول تيني أوين التي تبلغ من العمر 68 عاماً إنها لم تعد تحب زوجها وإنها ترغب في الطلاق.