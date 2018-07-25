ماكرون يخرج عن صمته ويؤكد أنه "المسؤول الوحيد" في "قضية بن علّة"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتحمل المسؤولية بمفرده بخصوص الزوبعة السياسية التي أحدثتها فضيحة حارسه الشخصي، والتي أصبحت تعرف في الأوساط الإعلامية بـ "قضية بن علّة". وظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء وهو يردّ على عاصفة سياسية متنامية بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين وهو يهاجم محتجين في يوم عيد العمال، الذي صادف الفاتح من مايو-أيار، بالقول إنه يتحمل المسؤولية عما حدث.

وأضاف ماكرون: "الشخص الوحيد المسؤول عمّا حدث هو أنا وأنا بمفردي. إذا كانوا يريدون مسؤولاً، فهو أمامكم، أتحمل المسؤولية بمفردي، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا منى. أنا أخضع للشعب الفرنسي".