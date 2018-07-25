مايكل كوهين يكشف عن شريط سري يناقش دفع أموال مقابل التستر على علاقة جنسية لترامب

أشارت تقارير إلى أنّ مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي لم توجه إليه أيّ اتهامات حتى الآن، يخضع للتحقيق في تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي إلى جانب تهم أخرى بارتكاب انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.

مايكل كوهين كشف عن شريط سري لدونالد ترامب يناقش دفع أموال مقابل التستر على علاقة جنسية له مع كارين مكدوغال، التي تعمل كعارضة لمجلة "بلاي بوي". ويبدو أنّ التسجيل قُطع بعد أقل من دقيقتين، وخلاله يناقش كوهين "كيفية معالجة المسألة بالتمويل" وفي مرحلة ما، يتساءل ترامب: "ما التمويل؟"، ويبدو أنه يسأل: "الدفع نقدا؟"، وكوهين يجيب: "لا، لا، لا، لا، لا، لا، لقد حصلت"، قبل سماع ترامب قائلاً: "تحقق"، ثم ينتهي التسجيل فجأة.

وحسب تقارير إعلامية فقد قام مايكل كوهين بتسجيل حديث بشكل سري لترامب حول دفع أموال لعارضة في مجلة "بلاي بوي" كارين مكدوغال مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع الرئيس الأميركي، وذكرت التقارير أن التسجيلات عثر عليها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" لمنزل كوهين في نيويورك.

وأوضح صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ ترامب وكوهين ناقشا أثناء التسجيل دفع أموال لكارين مكدوغال، التي تقول إنها أقامت علاقة مع ترامب. ويبدو أنّ الشريط سجل قبل شهرين من الانتخابات، فيما تحقق وزارة العدل الأميركية في مزاعم بدفع أموال لنساء، يدعين إقامة علاقة جنسية مع ترامب، مقابل صمتهن.

وقبل رئاسيات 2016، باعت مكدوغال قصتها إلى صحيفة "ناشونال إنكويرر" الأميركية حيث تمّ الاتفاق على مبلغ 150 ألف دولار ومنح الصحيفة حقوق حصرية وحظر عليها الحديث علانية عن علاقتها الجنسية المزعومة، إلاّ أنّ الصحيفة لم تنشر قصة علاقتها الغرامية، وتقول مكدوغال إنها تعرضت للخداع.