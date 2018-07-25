محكمة أمريكية تدين رجلا من ميشيغان بتهمة تقديم الدعم لتنظيم داعش

ذكرت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أن رجلا من ميشيغان اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وُجهت له تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم ما يسمى ب "الدولة الإسلامية" - داعش.
وقالت الوزارة في بيان لها إن إبراهيم عزي مسيبلي من مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان والذي يبلغ من العمر 28 عاما قام بتقديم الدعم للتنظيم منذ العام 2015 حتى الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة أن مسيبلي، وهو من مواليد الولايات المتحدة، سيجري استدعاؤه إلى المحكمة الاتحادية في ديترويت يوم الأربعاء.
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كانت صحيفة نيويورك تايمز قالت الأسبوع الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت مسيبلي في شمال سوريا في وقت سابق هذا الشهر أثناء محاولته الهرب من وادي نهر الفرات الأوسط حيث كانت قوات سوريا الديمقراطية تعمل على طرد التنظيم من واحدة من آخر المناطق التي يسيطر عليها.
ونقلت ديترويت نيوز عن عبد الله مسيبلي الشقيق الأصغر لإبراهيم أنه قام بكتابة منشورات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مؤكداً فيهما براءة مسيبلي. وبحسب الصحيفة فإن عبد الله قال الأسبوع الماضي إن شقيقه ليس إرهابيا وإن مسلمين من زملائه أقنعوه بالذهاب إلى سوريا للعمل ودراسة الدين الاسلامي.