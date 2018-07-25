طلب ونستون بيترز القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا من استراليا تغيير علمها، متهما إياها بتقليد تصميم علم بلاده، في خطوة تأتي مع توتر العلاقات بين دولتين حليفتين في المعتاد.
نيوزيلاندا تطلب من استراليا تغيير علمها
نيوزيلاندا تطلب من استراليا تغيير علمها
ويتبادل البلدان انتقادات لاذعة بسبب ما يطلق عليه (اختبار الشخصية) الذي تجريه استراليا وأدى لارتفاع عدد من يجري ترحيلهم من مواطني نيوزيلندا.
وقال بيترز لتلفزيون نيوزيلندا عندما أشار المحاور لاستفتاء أجري في 2015 ورفض فيه الشعب تغيير علم بلاده "لدينا علم منذ وقت طويل، قلدته استراليا، وعليها في الواقع تغيير علمها". ويقوم بيترز بمهام رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لحين عودتها من إجازة أمومة.
ويحمل علما البلدين شكل علم المملكة المتحدة، في إشارة إلى ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين، إلى جانب كوكبة الصليب الجنوبي على خلفية زرقاء. والاختلاف الوحيد هو أن علم نيوزيلندا عليه أربع نجوم حمراء بينما يحمل العلم الاسترالي ست نجوم بيضاء، ما يجعل العلمين متشابهين على نحو كثيرا ما يسبب التباسا.
وبدأت نيوزيلندا رسميا استخدام علمها في عام 1903 بينما لم تستخدم استراليا علمها الحالي إلا في 1952، مع أنها بدأت في عام 1901 استخدام تصميم مماثل بخلفية حمراء.
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ويمكن أن ترحل استراليا أي شخص لديه سجل إجرامي عتيد أو تعتبره مصدر تهديد، وذلك بموجب سياسة تعرف محليا بالإخفاق في اختبار الشخصية. وأعلنت في فبراير- شباط أنها ألغت نحو 1300 تأشيرة، كان أكثر من نصفها بحوزة نيوزيلنديين. وبعض هؤلاء لم تطأ قدمه نيوزيلندا قط رغم أنهم من الناحية الرسمية مواطنون نيوزيلنديون.
المصدر: رويترز.