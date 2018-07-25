تشارلي رولي ضحية غاز "نوفيتشوك" يروي ما حدث له ولزوجته

أكد ضحية غاز الأعصاب "نوفيتشوك" تشارلي رولي، الذي غادر المستشفى منذ أقل من أسبوع بعد أن مكث فيها لمدة ثلاثة أسابيع أنه تلقى غاز الأعصاب الذي تسبب في مقتل زوجته على شكل عطر في علبة فاخرة. وأشار تشارلي رولي خلال أول حديث صحفي له منذ خروجه من المستشفى إلى أنه كان يعتقد أنّ العطر والعلبة باهظة الثمن كانا هدية.

وأوضح تشارلي رولي أنّ العلبة كانت مربعة وبحجم ثلاث بوصات على ثلاث، مضيفا أنها كانت سميكة نوعا ما وتحتوي على زجاجة، وقد قام بتجريب العطر على يده، ولكنه سرعان ما غسلها تحت صنبور الماء.

أما زوجته دون ستورجيس فقد أغمي عليها في غضون 15 دقيقة بعد أن قامت برشّ المادة على يديها، وتوفيت بعد أسبوع في مستشفى سالزبوري.