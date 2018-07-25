تشارلي رولي ضحية غاز "نوفيتشوك" يروي ما حدث له ولزوجته

أكد ضحية غاز الأعصاب "نوفيتشوك" تشارلي رولي، الذي غادر المستشفى منذ أقل من أسبوع بعد أن مكث فيها لمدة ثلاثة أسابيع أنه تلقى غاز الأعصاب الذي تسبب في مقتل زوجته على شكل عطر في علبة فاخرة. وأشار تشارلي رولي خلال أول حديث صحفي له منذ خروجه من المستشفى إلى أنه كان يعتقد أنّ العطر والعلبة باهظة الثمن كانا هدية.
وأوضح تشارلي رولي أنّ العلبة كانت مربعة وبحجم ثلاث بوصات على ثلاث، مضيفا أنها كانت سميكة نوعا ما وتحتوي على زجاجة، وقد قام بتجريب العطر على يده، ولكنه سرعان ما غسلها تحت صنبور الماء.
أما زوجته دون ستورجيس فقد أغمي عليها في غضون 15 دقيقة بعد أن قامت برشّ المادة على يديها، وتوفيت بعد أسبوع في مستشفى سالزبوري.
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وأضاف تشارلي رولي أنه يذكر جيدا أنّ زوجته رشت العطر المشبوه على معصميها، وقامت بتفريك يديها. وبعد دقائق اشتكت من صداع وآلام وطلبت منه إن كان لديه أقراص دواء لآلام الصداع، وبعد مدة وجدها مبللة وممددة في الحمام وفي حالة سيئة للغاية.
وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها عثرت على مادة "نوفيتشوك" السامة التي تسببت في تسميم شخصين، منهم رولي، في بريطانيا في زجاجة صغيرة بمنزل أحد الضحايا.
وأكدت الشرطة، أنه تم العثور على الزجاجة في منزل تشارلي رولي، حيث تم اختبارها في مختبر الدفاع والعلوم والتكنولوجيا في بورتون داون.
ونقل رولي إلى مستشفى بمدينة سالزبوري البريطانية بعد تعرضه للتسمم بمادة نوفيتشوك في 30 يونيو-حزيران الماضي، فيما توفيت زوجته، دون ستورجيس، الأسبوع الماضي.
وجاء تسمم الزوجين بعد أربعة أشهر من القضية المتعلقة بجاسوس روسي سابق وابنته. وأتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في قضية التسمم، وهو ما نفاه الكرملين.