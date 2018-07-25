بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في باكستان ومقتل 20 شخصا في انفجار انتحاري

بدأ الناخبون الباكستانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.
وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.
تم استبعاد شريف من منصبه كرئيس وزراء العام الماضي من قبل المحكمة العليا التي أعلنت أنه "غير صادق" لعدم الكشف عن دخل شهري منفصل من شركة يملكها ابنه. وحكمت عليه في مطلع يوليو - حزيران من هذا العام بالسجن عشر سنوات بعد فشله في إثبات مصدر الدخل القانوني لشراء العديد من الشقق الفاخرة في 1990. كما أُدينت مريم ابنته وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات.
20 قتيلا على الأقل في انفجار بباكستان
قال متحدث باسم مستشفى إن انفجارا كان قد استهدف سيارة فان تابعة للشرطة أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا في مدينة كويتا بشمال غرب باكستان في الوقت الذي بدأت فيه البلاد التصويت لاختيار حكومة جديدة.
وقال شاهد من رويترز إن الانفجار وقع قرب أحد مراكز الاقتراع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان ولكن لم يتضح ما إذا كان التصويت قد تعطل.
وقال وسيم بايج، وهو متحدث باسم مستشفى في كويتا، لرويترز "تم نقل أكثر من 20 جثة و28 مصابا إلى مستشفيات مدنية".
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مركبة للشرطة متفحمة يحيط بها مسؤولون أمنيون.
وقالت قناة سماء التلفزيونية إن عدد القتلى 20 وإن "انتحاريا" نفذ الهجوم. وذكرت قناة جيو أن 22 شخصا قتلو
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وتشهد باكستان خلال فترة الانتخابات مجموعة من أعمال العنف كان أكثرها دموية تفجير انتحاري تبنته حركة طالبان وأسفر عن مقتل 130 شخصا في في بلدة ماستونغ في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد.