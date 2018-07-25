كثرة اختبارات المنشطات يدفع سيرينا ويليامز للخروج عن صمتها

اتهمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز سلطات الكشف عن المنشطات بممارسة "التمييز" ضدها بسبب تكرار اختيارها للخضوع لاختبارات عشوائية.
وكانت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وصفت في السابق تعامل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (اليوسادا) بأنه صادم وأثارت تساؤلات بشأن عدد المرات التي خضعت فيها للاختبار هذا العام.
وعبرت وليامز عن إحباطها مجددا يوم الثلاثاء 24 يوليو / تموز بعد زيارة من مسؤولي الكشف عن المنشطات.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 36 عاما على حسابها بموقع تويتر "...في ذلك الوقت من اليوم تجد نفسك وأنت تخضع لاختبار منشطات 'عشوائي' ويتم أخذ عينة من سيرينا فقط".
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وأضافت "من بين كل اللاعبات ثبت أنني أكثر من خضعن للاختبار. هل هو تمييز؟ أعتقد ذلك".
وذكر تقرير لموقع ديدسبين على الإنترنت في يونيو حزيران الماضي أن سيرينا خضعت للاختبار في خمس مناسبات خلال 2018 بينما خضعت لاعبات التنس الأمريكيات الآخريات للاختبار مرة واحدة أو لم يخضعن للاختبار على الإطلاق.
وتجاهد سيرينا التي أنجبت طفلتها الأولى أولمبيا قبل عشرة أشهر للعودة لمستواها وقد ضمنت بوصولها لنهائي ويمبلدون الأخيرة العودة لقائمة أول 30 لاعبة في تصنيف لاعبات السيدات.