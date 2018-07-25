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اليونان

شاهد: يونانيون يلجأون إلى البحر هرباً من النار

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شاهد: يونانيون يلجأون إلى البحر هرباً من النار

شاهد: يونانيون يلجأون إلى البحر هرباً من النار
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Reuters
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أظهرت صور نشرها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في اليونان سكاناً يونانيين متجمهرين على شاطئ البحر في محاولة للهرب من النيران التي التهبت إحدى المدن السياحية اليوم، ما أدّى إلى مقتل 74 شخصاً على الأقل.

واندلعت النيران في ماتي، شرق العاصمة أثينا، يوم أمس الإثنين في فترة ما بعد الظهر ولا زالت مشتعلة في بعض الأماكن حتى مساء اليوم، الثلاثاء.

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وعثرت طواقم الإنقاذ اليوم على مجموعة من 26 شخصاً، بعضهم من الشباب، ممدين بجانب بعضهم إلى جانب جرف صخري مطلّ على الشاطئ في المدينة نفسها.

وذكرت المصادر الطبية اليونانية أن من بين الضحايا أسر وأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 187 من بينهم 23 طفلاً.

أدناه بعض صور الحرائق من مناطق مختلفة من اليونان

Reuters

Reuters

Reuters