شاهد: يونانيون يلجأون إلى البحر هرباً من النار

أظهرت صور نشرها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في اليونان سكاناً يونانيين متجمهرين على شاطئ البحر في محاولة للهرب من النيران التي التهبت إحدى المدن السياحية اليوم، ما أدّى إلى مقتل 74 شخصاً على الأقل.

واندلعت النيران في ماتي، شرق العاصمة أثينا، يوم أمس الإثنين في فترة ما بعد الظهر ولا زالت مشتعلة في بعض الأماكن حتى مساء اليوم، الثلاثاء.

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وعثرت طواقم الإنقاذ اليوم على مجموعة من 26 شخصاً، بعضهم من الشباب، ممدين بجانب بعضهم إلى جانب جرف صخري مطلّ على الشاطئ في المدينة نفسها.