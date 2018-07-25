"كيت كات" تخسر قضية الأصابع الأربعة

خسرت شركة نستله يوم الأربعاء مسعاها لامتلاك حق إنتاج حلوى شوكولاتة في شكل أربعة أصابع بعدما فصلت محكمة العدل الأوروبية في نزاع دام لأكثر من عقد سعيا لامتلاك نستله الشكل المميز للشوكولاتة كيت كات.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نستله للعدول عن قرار سابق للمحكمة ضد الشركة. وشككت شركة موندليز إنترناشونال المنافسة لنستله في صحة العلامة التجارية الأوروبية.
وبالعودة إلى تاريخ القضية، فقد سجلت نستله شكل شوكولاتة كيت كات عام 2002 كعلامة مميزة، وحصلت على الترخيص في العام 2006.
لكن شركة كادبوري والمملوكة حاليا من شركة مونديليز العالمية، سعت إلى إلغاء هذا الاحتكار، لتدخل الشركتان في قضايا استمرت لحوالي عشر سنوات.
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ودخلت مونديليز هذا الصراع كونها تنتج نوعا من البسكويت المغطى بالشوكولاتة يشبه الكيت كات بشكلها منذ العام 1937، وللعلم فإن كيت كات أو فكرة الأربعة أصابع بدأت مع نستله عام 1935، ثم أسمتها كيت كات بعدها بسنتين، وبدأ تصديرها عالميا عام 1950.