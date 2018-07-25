اتفاق تجاري بين ترامب ويونكر بعد تنازلات من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنهما اتفقا على العمل لخفض الحواجز التجارية.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره "اتفقنا اليوم، بادئ ذي بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

وأضاف قائلا "سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

تنازلات أوروبية

وكانت محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء 25 يوليو / تموز قد نقلت عن تقرير لداو جونز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي وافق على استيراد المزيد من الصويا وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة وتكثيف العمل بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يدلي ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ببيانين في وقت لاحق اليوم عقب اجتماع بشأن التجارة.

عقد اتفاقية تجارية

وفي مؤتمر سبق اللقاء، قال ترامب إنه يأمل بالتوصل إلى اتفاقية للتجارة عادلة وتقوم على التبادلية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض في مستهل محادثات مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية "يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى شئ ما" من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا.

وأضاف قائلا "إذا أمكننا أن تكون لدينا تجارة بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

وقال يونكر للصحفيين إن أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى العمل معا.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر

اليونيسيف: 30 مصابا بالإيدز كل ساعة والغالبية من الفتيات

بالفيديو: كيف يتعامل الألمان مع موجة الحر التي تجتاح البلاد؟

وأضاف قائلا "نحن شركاء وحلفاء حميمون ولسنا أعداء. يجب علينا أن نعمل سويا... أعتقد أننا يجب علينا أن نركز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها. ذلك هو ما يجب علينا أن نفعله".