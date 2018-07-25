إنقاذ 52 شخصا على متن سفينة سياحية تعرضت لحريق في إسبانيا

تمكنت قوات خفر السواحل في اسبانيا، والمدعومة بعناصر رجال الإنقاذ من انقاذ 52 شخصا كانوا على متن سفينة سياحية تعرضت لحريق مهول قبالة السواحل الشمالية الغربية من اسبانيا.
وأشارت أجهزة الطوارئ على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنّ راكبين اثنين أصيبا بحروق خطيرة، وقد تمّ نقلهما إلى المستشفى عن طريق طائرة هليكوبتر في لا كورونا.
كما تلقى ثلاثة أشخاص آخرين العلاج من جروح طفيفة بعيد إنقاذهم من السفينة، التي كانت قريبة من بلدة أوجروفي خلال نشوب الحريق.
ولم تشر التقارير الأمنية والإعلامية إلى جنسيات المسافرين الذين أصيبوا خلال الحريق.