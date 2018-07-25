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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بأسلحة سوريا الكيماوية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بأسلحة سوريا الكيماوية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بأسلحة سوريا الكيماوية
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت يوم الأربعاء عقوبات على خمسة كيانات وثمانية أفراد لهم صلة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية. وذكرت أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة.

وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب "استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيميائية ، بما في ذلك في هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضرا بقوة في أذهاننا... اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن هدد بإن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع "ثمنا باهظا" لشنه هجوما دمويا بأسلحة كيميائية على مدنيين، وألقى باللوم على إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم "الأسد الحيوان" على حد تعبيره. بينما جاء الرد من قبل الرئيس السوري على ترامب خلال مقابلة تلفزيونية نفى فيها الاتهامات الأمريكية وقال "الكلام صفة المتكلم".

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المصدر: رويترز.