شاهد ترسيم فتية كهف تايلاند رهبانا بوذيين

تم اليوم الأربعاء ترسيم 11 فتى ومدربهم لكرة القدم الذين جرى إنقاذهم من كهف غمرته المياه في تايلاند ليصبحوا رهبانا بوذيين مبتدئين في معبد في إقليم تشيانغ راي.
وفي معبد (وات برا تات دوي تونغ) في منطقة ماي ساي في تشيانخ راي أنصت الفتية مع مدربهم إيكابول تشانتاوونغ الذي يبلغ من العمر 25 عاما لصلوات بوذية قبل منحهم ثيابا صفراء ليرتدوها في المراسم المفعمة بالمشاعر التي بثتها السلطات المحلية على الهواء مباشرة على موقع فيسبوك.
وكان الفتية حلقوا شعرهم أمس الثلاثاء استعدادا ليصبحوا رهبانا بوذيين مبتدئين. وسيقيمون مع مدربهم لمدة تسعة أيام في معبد بوذي وسيلتزمون بالتعاليم البوذية وهي الديانة الرئيسية في تايلاند. أما الفتى الباقي من أعضاء الفريق الذين حوصروا داخل الكهف فهو أدول سام مسيحي ولم يتم ترسيمه.
وانتهت عملية دولية لإنقاذ الفتية ومدربهم في العاشر من يوليو - تموز عندما تم إخراج آخر فرد من المجموعة المحاصرة داخل كهف تام لوانغ في إقليم تشيانغ راي.
وأثناء عملية الإنقاذ قطعت أسر الفتية نذرا بترسيمهم رهبانا مبتدئينبعد إنقاذهم ولتكريم الغواص والعضو السابق في وحدة القوات البحرية الخاصة في تايلاند سامارن بونان الذي لقي حتفه أثناء محاولة إنقاذهم.
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وفي المعبد عاون الفتية بعضهم على ارتداء ثيابهم الجديدة اليوم الأربعاء في مراسم حضرها أقاربهم وزوجة سامارن. وانتهت المراسم بتزاحم الحاضرين وزوار المعبد للحصول على أكياس من العملات المعدنية ألقيت في الهواء في تقليد متبع في مراسم الترسيم التايلاندية يرمز للتخلي عن الثروات الدنيوية.
وانطلق الفتية ومدربهم في رحلة لاستكشاف شبكة كهوف في 23 يونيو حزيران ثم حاصرتهم المياه. واقتات المحاصرون على الماء المتساقط من الصخور لمدة تسعة أيام قبل أن يعثر عليهم الغطاسون.