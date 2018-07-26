18 ألف شخص يشترون قصراً تراثياً فرنسياً لإنقاذه من الانهيار

منذ العام 2016 بدأت عملية شراء قصر "لا مُت-شاندونييه" (La Mothe-Chandeniers) في مقاطعة لا فيان، في وسط غرب فرنسا، وحتى اليوم، صار هناك 18 ألف شخص يملكون هذا المبنى التراثي القديم، بينهم عائلة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتعود بداية تاريخ بناء "لا مُت-شاندونييه" إلى القرن الثالث عشر، وهو ينتمي إلى الهندسة المعمارية القوطية الجديدة، ولكنّ العمل فيه انتهى بعد ستة قرون تقريباً، أي في القرن التاسع عشر.