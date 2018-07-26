قرقاش: الإمارات مستعدة لتحمل عبء أمني أكبر في الشرق الأوسط

من المقرر أن يلقي أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية كلمة يوم الخميس سيقول فيها إن بلاده مستعدة لتحمل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط لأنها لا تستطيع الاعتماد بعد الآن على العمليات العسكرية لحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويقول قرقاش وفقا لنسخة من كلمة من المقرر أن يلقيها في لندن "نحن مستعدون لتحمل المزيد من عبء الأمن في محيطنا".
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ويقول كذلك "نعلم أنه لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".