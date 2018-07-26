شاهد: مقتل شخص في حريق في أحد أسواق بغداد

أدى حريق نشب في حي جميلة في العاصمة العراقية بغداد إلى مقتل شخص واحد على الأقل بحسب ما نقلته وزارة الداخلية.
وسارع رجال الإطفاء إلاطفاء إلى موقع الحريق الذي امتد إلى 15 محلاً في أحد الأسواق في المنطقة.
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
" إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات عالية ويأملون بالوصول الى غزة لإيصال رسالة الأمل والحب والسلام التي يحملونها لأهل غزة."زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية
"إن الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية تجارية منفصلة مع المكسيك، مواصلا بذر شكوك حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كثيرا ما انتقدها، ثم تعقد اتفاقية مع كندا في مرحلة لاحقة."دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
" "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هُم أكثر الجهات المانحة أهميةً بالنسبة للشعب الفلسطيني وهُم الشريك الموجود في كافة نواحي الحياة في فلسطين. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لتوحيد جهودنا الفردية وخلق المزيد من الوحدة في دعمنا للتعليم والحصول على المياه والتنمية الاقتصادية في فلسطين."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"الفرصة لتوضيح موقف بلاده من العلاقات ما بين بلاده و دول الجوار "نأمل في تطوير علاقاتنا مع روسيا ولكن أيضا مع حلف شمال الأطلسي ، مع دول أوروبا الغربية ، مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة"" نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا
"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية
شاهد: مقتل شخص في حريق في أحد أسواق بغداد
أدى حريق نشب في حي جميلة في العاصمة العراقية بغداد إلى مقتل شخص واحد على الأقل بحسب ما نقلته وزارة الداخلية.
وسارع رجال الإطفاء إلاطفاء إلى موقع الحريق الذي امتد إلى 15 محلاً في أحد الأسواق في المنطقة.
وذكرت مصادر أن سبب الحريق هو خلل في الكهرباء.
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