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شاهد: مقتل شخص في حريق في أحد أسواق بغداد

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شاهد: مقتل شخص في حريق في أحد أسواق بغداد

شاهد: مقتل شخص في حريق في أحد أسواق بغداد
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أدى حريق نشب في حي جميلة في العاصمة العراقية بغداد إلى مقتل شخص واحد على الأقل بحسب ما نقلته وزارة الداخلية.

وسارع رجال الإطفاء إلاطفاء إلى موقع الحريق الذي امتد إلى 15 محلاً في أحد الأسواق في المنطقة.

وذكرت مصادر أن سبب الحريق هو خلل في الكهرباء.

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