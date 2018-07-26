قالت الشرطة الصينية إن ما يبدو أنها "قطعة ألعاب نارية" انفجرت أمام السفارة الأمريكية في بكين يوم الخميس مما أدى إلى إصابة مشتبه به يبلغ من العمر 26 عاما بجروح بسيطة.
انفجار قنبلة أمام السفارة الأمريكية في بكين
انفجار قنبلة أمام السفارة الأمريكية في بكين
وقالت السفارة الأمريكية في بيان منفصل إن الانفجار نجم عن قنبلة وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وذكرت الشرطة أنه لم تقع إصابات أخرى غير تلك التي لحقت بالمشتبه به الذي جرح في يده.
فيما ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية أن الشرطة الصينية اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها اليوم الخميس في محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين، ووردت أنباء عن حدوث انفجار.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. وشاهد أحد أفراد طاقم رويترز الشرطة الصينية وهي تفحص مركبة أمام السفارة، وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا ينبعث بعد انفجار فيما يبدو.
وقال شاهد آخر إن سبع أو ثماني مركبات للشرطة كانت منتشرة قرب السفارة وإن الطريق المجاور للمجمع أغلق.
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