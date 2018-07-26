أعلن نشطاء في الهند عن وجود ثلاثين حالة اعتداء جنسي بحق الفتيات في ملجأ تموله الدولة في الهند.
القصة بدأت عندما قامت الشرطة بأعمال حفر في أحد المنازل، في ولاية بيهار الشرقية، بناء على شكوى تقدمت بها فتيات كن يعشن في ذلك الملجأ.
30 حالة اغتصاب في ملجأ بالهند!
أعلن نشطاء في الهند عن وجود ثلاثين حالة اعتداء جنسي بحق الفتيات في ملجأ تموله الدولة في الهند.
القصة بدأت عندما قامت الشرطة بأعمال حفر في أحد المنازل، في ولاية بيهار الشرقية، بناء على شكوى تقدمت بها فتيات كن يعشن في ذلك الملجأ.
برابهات كومار رئيس مؤسسة "أنقذوا الأطفال في الهند" أكد أن هنالك دورة كاملة من الانتهاكات تحدث، حيث يتم إهمال الأطفال مما يؤثر على تقديرهم لذاتهم، ثم يتحولون إلى أهداف يمكن استغلالها جسديا وإنسانيا.
الهند كانت قد فرضت عقوبة الإعدام على أولئك الذين اغتصبوا فتيات دون سن الثانية عشرة سنة، ورفعت مدة سجن اغتصاب الفتيات والنساء، هذه الخطوة جاءت بعد اغتصاب وقتل فتاة في الثامنة من عمرها.
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وبحسب رويترز، فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة اغتصاب نساء يوميا في الهند عام 2016، وفقا لبيانات حكومية.
وبالرجوع للقصة فقد ألقت الشرطة القبض على عشر أشخاص بعد أن توصلت التحقيقات إلى تعرض 29 فتاة في الملجأ للاعتداء الجنسي، احداهن تبلغ السابعة من العمر.
وتقدر اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل في الهند بأن هنالك حوالي 7300 مسكن رعاية في الهند تضم حوالي 230 ألف طفل، حوالي 1300 من هذه الملاجئ غير مسجلة، بما يعني أنها تعمل بشكل غير قانوني وبرقابة محدودة.