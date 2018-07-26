العثور على رضيع ميت في دورة مياه طائرة

قالت شركة طيران "اير آسيا" الهندية بأنه تم العثور على طفل ميت داخل مرحاض طائرة تابعة لها بعد أن هبطت في نيودلهي الأربعاء 25 يوليو / تموز.
وبحسب ضابط في مركز شرطة مطار نيودلهي فقد تم احتجاز سيدة كانت على متن الطائرة لاستجوابها حيث تحوم حولها الشكوك بأن تكون أم هذا الطفل.
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وأشار إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى نيودلهي من مدينة جواهاتي الشرقية، وبحسب شركة الطيران فإن المولود الجديد توفي أثناء هبوط الطائرة.
وأكدت الشرطة بأنها أبلغت رسميا الإدارة العامة للطيران المدني في الهند عن الحادث، وأنها ستساعد في التحقيق وستتعاون مع جميع الجهات المعنية.